Kayserispor'da Sinan Kaloğlu dönemi sona erdi!

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Süper Lig’in 21. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'a 5-2 mağlup oldu.

Ligde oynadığı son 5 maçta 4. mağlubiyetini alarak küme düşme potasına gerileyen Sarı-kırmızılılarda fatura teknik direktör Sinan Kaloğlu'na kesildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: YOLLAR AYRILDI

Kayserispor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

SİNAN KALOĞLU'NUN KAYSERİSPOR KARNESİ

Kayserispor'un başında 13 maça çıkan Sinan Kaloğlu, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayarak 0.92 puan ortalaması yakaladı.

19 maç sonunda 16 puan toplayan Kayserispor, Süper Lig'de 17. sırada, düşme hattında yer alıyor.