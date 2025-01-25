×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Kayserispor'da Sinan Kaloğlu dönemi sona erdi!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Kayserispor#Sinan Kaloğlu
Kayserisporda Sinan Kaloğlu dönemi sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 16:46

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Sivasspor deplasmanından alınan 5-2'lik yenilginin ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haberin Devamı

Süper Lig’in 21. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'a 5-2 mağlup oldu.

Ligde oynadığı son 5 maçta 4. mağlubiyetini alarak küme düşme potasına gerileyen Sarı-kırmızılılarda fatura teknik direktör Sinan Kaloğlu'na kesildi.

Gözden KaçmasınSüper Ligde bol gollü maç Sivasspor - Kayserispor: 5-2Süper Lig'de bol gollü maç! Sivasspor - Kayserispor: 5-2Haberi görüntüle

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: YOLLAR AYRILDI

Kayserispor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

SİNAN KALOĞLU'NUN KAYSERİSPOR KARNESİ

Kayserispor'un başında 13 maça çıkan Sinan Kaloğlu, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayarak 0.92 puan ortalaması yakaladı.

19 maç sonunda 16 puan toplayan Kayserispor, Süper Lig'de 17. sırada, düşme hattında yer alıyor.

Gözden KaçmasınSüper Ligde çok ilginç olay Kayserisporlu Bahoken takım arkadaşına tokat attı, kırmızı kart gördüSüper Lig'de çok ilginç olay! Kayserisporlu Bahoken takım arkadaşına tokat attı, kırmızı kart gördü Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Kayserispor#Sinan Kaloğlu

BAKMADAN GEÇME!