Kayserispor'da Recep Uçar ayrılığı açıklandı! Burak Yılmaz dönemi başlıyor

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Kayserispor, Recep Uçar ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İşte Kayserispor'un duyurusu;

Teşekkürler Recep Uçar. Teknik Direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Mondihome Kayserispor Kulübü

SON 7 MAÇTA GALİBİYET YOK

Süper Lig’de teknik direktör Recep Uçar yönetimde aldığı başarılı sonuçlarla 3’üncü sıraya kadar yükselen Kayserispor, Uçar yönetiminde çıktığı son 7 maçta galibiyet alamadı.

BURAK YILMAZ SESLERİ

Sarı kırmızılı takımda Uçar’dan boşalan teknik direktörlük görevine ise son olarak Beşiktaş’ta görev yapan Burak Yılmaz'ın getirilmesi bekleniyor.