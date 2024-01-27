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Kayserispor'da Recep Uçar ayrılığı açıklandı! Burak Yılmaz dönemi başlıyor

Güncelleme Tarihi:

#Burak Yılmaz#Kayserispor#Recep Uçar
Kayserisporda Recep Uçar ayrılığı açıklandı Burak Yılmaz dönemi başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2024 16:29

Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

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Kayserispor, Recep Uçar ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İşte Kayserispor'un duyurusu;

Teşekkürler Recep Uçar. Teknik Direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Mondihome Kayserispor Kulübü

SON 7 MAÇTA GALİBİYET YOK

Süper Lig’de teknik direktör Recep Uçar yönetimde aldığı başarılı sonuçlarla 3’üncü sıraya kadar yükselen Kayserispor, Uçar yönetiminde çıktığı son 7 maçta galibiyet alamadı.

BURAK YILMAZ SESLERİ

Sarı kırmızılı takımda Uçar’dan boşalan teknik direktörlük görevine ise son olarak Beşiktaş’ta görev yapan Burak Yılmaz'ın getirilmesi bekleniyor.

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#Burak Yılmaz#Kayserispor#Recep Uçar

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