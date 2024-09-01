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Kayserispor'da Otabek Shukurov ile yollar ayrıldı

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#Transfer#Kayserispor#Otabek Shukurov
Kayserisporda Otabek Shukurov ile yollar ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 14:40

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da forma giyen Özbek orta saha oyuncusu Otabek Shukurov, yurt dışından bir takım ile ön sözleşme imzaladı.

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Süper Lig’de mücadele eden ve mevcut yönetim kurulunun çabası ile kadro yapısını korumayı başaran Kayserispor, geçen yıl devre arasında Karagümrük’ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Özbekistan Milli Takım futbolcusu Otabek Shukurov ile yollarını ayırma kararı aldı.

Özbek orta saha oyuncusu Shukurov’un yurt dışından bir takım ile ön sözleşme imzaladığı ve sarı-kırmızılı ekibin geçen yıl devre arasında bedelsiz kadrosuna kattığı oyuncunun bu transferinden bonservis geliri elde edeceği öğrenildi.

Shukurov’un, sürekli forma şansı bulabileceği bir ekipte oynamak istediğini Kayserispor yönetim kuruluna ilettiği, sarı-kırmızılı ekibin de bu transferi yarın resmi olarak duyuracağı belirtildi.

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#Transfer#Kayserispor#Otabek Shukurov

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