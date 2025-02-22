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Kayserispor'da Nurettin Açıkalın güven tazeledi

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#Süper Lig#Kayserispor#Nurettin Açıkalın
Kayserisporda Nurettin Açıkalın güven tazeledi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 12:33

Kayserispor'un Olağanüstü Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Nurettin Açıkalın güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

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Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılan Kayserispor Olağanüstü Genel Kurulu'nda mevcut başkan Nurettin Açıkalın yeniden başkanlığa seçildi.

Başkan Açıkalın'ın listesinde şu isimler yer alıyor:

Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Nurettin Açıkalın, Rıza Ekut Yurdemi, Süleyman Akın, Mehmet anadut, Gökhan Gülen, Samet Sarıoğlu, Ali Fidan, Mehmet Saçmacı, Murat Ekşi, Derviş Özçekirdek, Ayhan gültekin, Muzaffer Polat

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Uğur Nuri Akın, Turan Gürler, Yavuz Uzunefe, Aydın Yergin, Halim Hasbahçeci, Muhammed Ali Temel, Osman Sungur, Seyit Ali Turgut, Hasan Aki, Savaş Develioğlu, Ali Sofularlı, Furkan Güven.

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#Süper Lig#Kayserispor#Nurettin Açıkalın

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