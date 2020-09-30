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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.09.2020 - 14:35 | Son Güncelleme:

Kayserispor'da MKE Ankaragücü hazırlıkları! Top kapma ve pas...

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Kayserispor'da MKE Ankaragücü hazırlıkları! Top kapma ve pas...
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Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 4. haftasında 2 Ekim Cuma günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynandı.

Kayserispor taraftarı Attamaha sosyal medyadan tepkiler yağdırdı
Kayserispor taraftarı Attamah'a sosyal medyadan tepkiler yağdırdı!

Kayserispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Futbol Keyfi // Derbi Öncesi..Futbol Keyfi, Fenerbahçe - Galatasaray maçı yorumları ile karşınızda. MediaMarkt sponsorluğunda gerçekleşen programda Tolga Kuru'ya Deniz Satar eşlik ediyor.
daha fazla video için

 

Kayserisporda MKE Ankaragücü hazırlıkları Top kapma ve pas...

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