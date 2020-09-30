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Kayserispor'da MKE Ankaragücü hazırlıkları! Top kapma ve pas...
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 4. haftasında 2 Ekim Cuma günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmanda top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynandı.
Kayserispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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