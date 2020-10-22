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Haber Giriş: 22.10.2020 - 10:52 | Son Güncelleme:

Kayserispor'da Miguel Lopes sevinci!

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Kayserispor'da Miguel Lopes sevinci!
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Hes Kablo Kayserispor'da Miguel Lopes antrenmanlara başladı.

Ankaragücü ile ligin 4.haftasında oynanan müsabaka sonrasında yapılan PCR testi pozitif çıkan ve karantinaya alınan Portekizli futbolcu Miguel Lopes antrenmanlara başladı.

Kayserisporda Cristian Sapunarunun Covid-19 testi pozitif
Kayserispor'da Cristian Sapunaru'nun Covid-19 testi pozitif!

Sivasspor maçında görev alamayan ve sonrasında gerçekleştirilen PCR testi negatif çıkan Miguel Lopes, sarı kırmızılı takımla birlikte çalışmalara başladı.

 

Kayserisporda Miguel Lopes sevinci

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