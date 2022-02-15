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Kayserispor’da Mert Çetin göz doldurdu

#Kayserispor#Mert Çetin#Süper Lig
Kayserispor’da Mert Çetin göz doldurdu

Spor Toto Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor’un İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona’dan kiralık olarak sezon sonuna kadar kadrosuna kattığı milli stoper Mert Çetin, sarı-kırmızılı ekipte gösterdiği performansla göz doldurdu.

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25 yaşındaki savunmacı, transferi sonrası Kayserispor formasıyla 3 maça çıkarken, Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe, ligde ise Galatasaray karşılaşmalarında etkili performanslar sergiledi.

Comparisonator verilerine göre Süper Lig’in 25’inci haftasında oynanan Galatasaray maçında 9 hava topu kazanan, 16 bire bir defansif müdahalede başarılı olan Çetin, 27 kez de defansif aksiyonlardan başarıyla ayrıldı.

Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe’ye karşı 10 kişi kalan Kaysersipor’da rakip ataklarda 13 kez araya giren Çetin, 19 kez de başarılı defansif aksiyonda bulundu.

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