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Kayserispor'da Mensah sakatlandı

#Kayserispor#Bernard Bensah#Süper Lig
Kayserisporda Mensah sakatlandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un önemli oyuncularından Bernard Mensahspo'ın sakatlandığı duyuruldu.

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Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bugünkü antrenmanda sakatlık yaşayan Mensah'ta sağ diz ön çapraz bağ, iç menisküs ve iç yan bağ yaralanması tespit edildi.

Tedavisine başlanan Mensah'ın bir süre takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.

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#Kayserispor#Bernard Bensah#Süper Lig

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