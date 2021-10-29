Kayserispor'da Mensah sakatlandı

Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bugünkü antrenmanda sakatlık yaşayan Mensah'ta sağ diz ön çapraz bağ, iç menisküs ve iç yan bağ yaralanması tespit edildi.
Tedavisine başlanan Mensah'ın bir süre takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.
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