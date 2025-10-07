×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Kayserispor'da Markus Gisdol'un görevine son verildi!

Güncelleme Tarihi:

Kayserisporda Markus Gisdolun görevine son verildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2025 11:37

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol'un görevine son verdi.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, AA'ya yaptığı açıklamada, Gisdol ile yolları ayırdıklarını söyledi.

Alman çalıştırıcıya teşekkür eden Açıkalın, yeni teknik direktörle ilgili çalışmaların sürdüğünü aktardı. Başkan Açıkalın, yeni teknik adamı, takımın yarın Antalya'da gireceği kampa yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti.

GISDOL'UN KAYSERİSPOR PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı ekip, Markus Gisdol yönetiminde ligde çıktığı 8 maçta 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5 puan topladı.

Kayserispor, bu maçlarda 5 kez rakip ağları havalandırırken, kalesindeki 17 gole engel olamadı.

