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Kayserispor'da Mame Thiam ışıl ışıl parlıyor! Fenerbahçeli golcüleri geçti...

#Mame Thiam#Kayserispor#Fenerbahçe
Kayserisporda Mame Thiam ışıl ışıl parlıyor Fenerbahçeli golcüleri geçti...

Sezon başında Fenerbahçe'den Kayserispor'a transfer olan Mame Thiam, Sivasspor maçında da gollerine devam ederek toplamda 13 gole katkı yaptı.

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Sarı lacivertli takımdan sezon başında 1. 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Kayserispor'a transfer olan Senegalli golcü, performansıyla parmak ısırttırıyor.

KAYSERİSPOR'DA PARLIYOR

Fenerbahçe'de 1 sezon oynayabilen ve Süper Lig'de 6 gol, 4 asistle beklentilerin uzağında kalan Thiam, Kayserispor ile adeta parlıyor.

16 MAÇTA FENERBAHÇE'DEKİ İSTATİSTİKLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Sarı lacivertlilerde Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 34 maçta görev alan ve toplamda 8 gol, 4 asistlik katkı yapan Thiam, bu istatistiğini Kayserispor formasıyla 16 maçta geçti.

9. GOL SİVASSPOR AĞLARINA

Süper Lig'in 2021-22 sezonunda Yukatel Kayserispor formasıyla 16. maçına Sivasspor karşısında çıkan 29 yaşındaki golcü, 9. golünü Yiğidolar'ın ağlarına bıraktı.

Kayserisporda Mame Thiam ışıl ışıl parlıyor Fenerbahçeli golcüleri geçti...

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TOPLAMDA 13 GOLE KATKI YAPTI

Anadolu ekibiyle 9 gole ulaşan Thiam, 4 de asist yaparak toplamda 13 gole katkı yaptı.

FENERBAHÇELİ GOLCÜLERİ GEÇTİ

Sezon başında Mame Thiam'la yollarını ayırdıktan sonra 3 golcü yıldızı kadrosuna katan Fenerbahçe, bu oyunculardan yeterli verimi alamadı.

Sarı lacivertlilerin Süper Lig'de bu sezonki en golcü ismi 7 golle yıldız orta sahası Mesut Özil olurken Serdar Dursun 5 gol, Mergim Berisha 3 gol ve Diego Rossi ise 2 golde kaldı.

EN ÇOK ASİST ROSSI'DEN

Fenerbahçe'de ligde en çok asist yapan isim 5 gol pasıyla Diego Rossi olurken Mergim Berisha 2 ve Serdar Dursun 1 asist katkısı yaptı.

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#Mame Thiam#Kayserispor#Fenerbahçe

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