Kayserispor’da Lung ve Yasir'in durumları bugün netleşecek!

Yasir Subaşı’nın köprücük kemiğinin kırıldığı belirtilirken, Silviu Lung’da ise yırtık olduğu kaydedildi.



İkinci yarının başında sakatlık yaşayan ve gözyaşları ile görevini İsmail Çipe’ye devreden Lung ile Yasir Subaşı’nın birkaç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Gece geç saatlerde Kayseri’ye gelen sarı-kırmızılı kafilede Kaleci Lung ve Yasir Subaşı’nın üzgün olduğu belirtildi. İki sporcunun MR’ları dün İstanbul’da çekilirken sonuçları ise bugün belli olacak.

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