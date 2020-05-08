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GeriFutbol Kayserispor'da koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.05.2020 - 18:48,Son Güncelleme:

Kayserispor'da koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı

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Kayserispor'da koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
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Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un asbaşkanı Mustafa Tokgöz, kulüpte yapılan bütün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını bildirdi.

Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, top başı yapmaya hazırlanan takıma ve teknik heyete iki gün önce test yapıldığını hatırlattı.

Test sonuçlarının bugün kendilerine ulaştığını belirten Tokgöz, "Çok şükür bütün testler negatif çıktı. Hiçbir oyuncumuzda, teknik heyetimizde ya da kulüp çalışanımızda Kovid-19'a rastlanmadı. Oyuncularımızı bir araya getirmeden önce test yapmamız gerekiyordu." diye konuştu

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