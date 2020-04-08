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İHA
Haber Giriş: 08.04.2020 - 10:16,Son Güncelleme:/

Kayserispor'da koronavirüs testi pozitif çıkan personele bir test daha

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Kayserispor'da koronavirüs testi pozitif çıkan personele bir test daha
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HES Kablo Kayserispor'da korona virüsü testi pozitif çıkan idari personel yeniden teste girecek.

Kayserispor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, 13 gün önce yapılan korona virüs testinde sonucu pozitif çıkan idari personelin durumunun çok iyi olduğunu duyurdu.

Tokgöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüzde COVID-19 testi pozitif çıkan arkadaşımızın bugün 13. günü ve durumu oldukça iyi. Yarın tekrar test olacak, lütfen dualarınızı eksik etmeyin. Bu vesileyle Berat Kandilinizi kutlar, güzel günlere bir an önce dönmeyi temenni ederim" dedi.

Kayserisporda koronavirüs testi pozitif çıkan personele bir test daha

 

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