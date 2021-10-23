Kayserispor'da kaptan Bernard Mensah'tan maç sonu 'hakem' paylaşımı!

Süper Lig'de Konyaspor'a 2-0 kaybeden Kayserispor'da kaptan Bernard Mensah'tan maç sonu flaş bir paylaşım geldi.
Maçın ardından bacağının fotoğrafını paylaşan Mensah, "Çok iyi hakem" ifadelerini kullandı.
Bernard Mensah'ın paylaşımı👇 pic.twitter.com/tMMUy4mv7e— Spor Arena (@sporarena) October 23, 2021
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