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GeriFutbol Kayserispor'da kaleci Hakan Arıkan 4 hafta sahalardan uzak kalacak
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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.02.2020 - 20:41,Son Güncelleme:/

Kayserispor'da kaleci Hakan Arıkan 4 hafta sahalardan uzak kalacak

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Kayserispor'da kaleci Hakan Arıkan 4 hafta sahalardan uzak kalacak

Hes Kablo Kayserispor'un tecrübeli kalecisi Hakan Arıkan'ın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Arıkan'ın sağ diz kapağı yağ yastıkçığında sıkışma sendromu tespit edildiği belirtildi.

Özel bir hastanede ameliyat olan Arıkan'ın, 4 hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlayabileceği aktarıldı.

Kayserisporda kaleci Hakan Arıkan 4 hafta sahalardan uzak kalacak

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