Kayserispor'da Jakirovic dönemi resmen başladı

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RHG Enertürk Enerji Stadında düzenlenen basın toplantısında konuşan Jakirovic, Kayseri'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. İyi bir iş çıkarmak için Kayserispor'a geldiğini anlatan Jakirovic, şunları kaydetti:

"Takımımızın iyi bir kalitesi olduğunu ama bu kalitenin karşılığında olması gereken pozisyonda olmadığını söyleyebilirim. Takımımızın bir mental güce, mental birlikteliğe ihtiyacı var. Eğer bunu sağlayabilirsek sahada başarılı olacağımızı düşünüyorum. Sportif direktörümüzle konuştuğumuzda bana direkt olarak ne beklediğini, ne istediğini anlattı ve beni bu konuda ikna etti. Aynı vizyona sahip olduğumuzu görüyorum. Bu vizyona sahip olmamızın bizi başarıya götüreceğine inanıyorum. Takım şu anda ligde kalma mücadelesi veriyor. Yapacak çok işimiz var. Bunun için çok çalışmamız lazım. İlk antrenmanla birlikte oyuncularımızın her şeyini vermesi, kendisine adaması, kendisini bu işin bir parçası haline getirmesi, ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerekiyor. Şöyle söyleyebilirim, sıfırdan başlıyormuş gibi düşünmemiz gerekiyor. Her şeye yeniden başlıyoruz ve cumartesi günü çok çok önemli bir maçımız var. Bu maçta elimizden geleni yapacağız ve başarılı olacağız."

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"KENDİMİ ÖN ALAN BASKISINI DA SEVEN BİR TEKNİK ADAM OLARAK TANIMLAYABİLİRİM"

Jakirovic, bundan önce daha ofansif oyun sergileyen takımları çalıştırdığını anlattı.

Oyun kurgusunun yapılan analizlere ve karşılarına çıkan rakibe de bağlı olduğuna dikkati çeken Jakirovic, "Kimi zaman 3-5-2, kimi zaman 4-5-1'le de oynadığımızı söyleyebilirim. Şöyle bir gerçek var, çoğu zaman ikinci ve üçüncü bir sisteme takım ihtiyaç duyabilir. Dolayısıyla hep söylediğim bir şey var, antrenmanlarda çok çalışacağız. Bu formasyonlar, bu sistemler üzerine çalışacağız. Oyuncularımdan hiçbir zaman çalışmadığımız, üzerine yoğunlaşmadığımız bir şeyi istemeyeceğim. Böyle bir tarzım yok. Aynı zamanda ön alan baskısını da seven bir teknik adam olarak kendimi tanımlayabilirim. Şu an için içinde bulunduğumuz durumda biraz olaylara pragmatik yaklaşmamız gerekiyor. Bakacağız, değerlendireceğiz ve sonunda nasıl bir karara varacağımızı kararlaştıracağız."

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Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'a 5-2 yenilmesinin ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırmıştı.