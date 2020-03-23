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Futbol
Haber Giriş: 23.03.2020 - 17:23,Son Güncelleme:/

Kayserispor'da izinler uzatıldı

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Kayserispor'da izinler uzatıldı
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Hes Kablo Kayserispor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ligin ertelenmesi sonrası futbolculara verilen izin uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, lige süresiz ara verilmesinin ardından takıma 19 Mart Perşembe gününden 24 Mart Salı gününe kadar izin verildiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Değerli basın mensuplarımız, takımımızın yarın toplanması ertelenmiştir. Yeniden bilgilendirme yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kayserisporda izinler uzatıldı

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