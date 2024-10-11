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Kayserispor'da iki isme af çıktı!

Güncelleme Tarihi:

#Kayserispor#Süper Lig#Başakşehir
Kayserisporda iki isme af çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 09:40

Başakşehir FK ile oynanan müsabaka öncesinde kadro dışı bırakılan Kolovetsios ile Attamah affedildi. İki oyuncu haftanın ilk idmanına dahil edildi.

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Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 4 beraberlik ve 3 yenilgi alan Kayserispor'da kadro dışı bırakılan futbolcular affedildi. Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, sarı kırmızılı takımdaki ilk idmanı öncesinde birebir görüştüğü Dimitrios Kolovetsios ve Joseph Attamah'ı daha iyi performans göstermeleri için ikna etti ve kadro dışı kararını kaldırdı.

Kayserisporda iki isme af çıktı

Yapılan görüşmeler sonrasında iki futbolcu, haftanın ilk idmanına çıktı. Affedilen ve takım arkadaşları ile birlikte çalışmalara başlayan iki futbolcunun da moralinin yüksek olduğu gözlendi.

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#Kayserispor#Süper Lig#Başakşehir

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