Kayserispor'da Hikmet Karaman'ın cezası sona erdi

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Kayserispor ile Alanyaspor arasında oynanan maçta gördüğü kırmızı kart neticesinde PFDK’dan 1 maç ceza alan Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın cezası sona erdi.

Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanan maçı tribünden izleyen ve yedek kulübesi ile soyunma odasına giremeyen Hikmet Karaman’ın 1 maçlık cezası sona erdi. Hikmet Karaman, bu hafta İstanbul’da oynanacak Karagümrük maçında takımın başında yer alabilecek.

- Gustavo'nun cezası bitti, Carole cezalı

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak Kayserispor'da Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo'nun sarı kart cezası sona ererken Lionel Carole cezalı duruma düştü.

Bu sezon forma giydiği Göztepe, Beşiktaş, Giresunspor ve son oynanan Konyaspor maçlarında sarı kart gören Lionel Carole cezalı duruma düştü.

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Carole, Cuma günü deplasmanda oynanacak Karagümrük maçında takımındaki yerini alamayacak.

- Onur Bulut 8. asistini yaptı

Kayserispor’un sezon başında transfer ettiği sağ bek oyuncusu Onur Bulut, dün oynanan Konyaspor maçında başarılı bir performans sergiledi. Savunmadaki mücadelesinin yanı sıra hücumda etkili performansı dikkat çeken Onur Bulut bu sezon atılan 8 gole direk katkı sağladı.

Ligde geride kalan 29. hafta sonunda 28 maçta forma giyen Onur Bulut 8 asist, 1 gollük performans ortaya koydu.

Ligin 29. haftasında oynanan Konyaspor maçında alınan 3-2’lık mağlubiyette Mario Gavranovic'in attığı golün asistini yapan Onur Bulut, takımın en çok asist yapan ismi konumunda.

Onur Bulut, ligde oynanan Trabzonspor (3), Karagümrük, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Altay ve Konyaspor maçlarında asist yapmıştı.

- Abdulkadir Parmak ilk golünü attı

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Konyaspor'u konuk eden Kayserispor’da, karşılaşmanın 6. dakikasında skoru 1-0’a getirirken, ağları havalandıran Abdulkadir Parmak bu sezon sarı kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti.

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Devre arasında kiralık olarak Trabzonspor'dan transfer edilen orta saha oyuncusu attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

Sahaya ilk 11'de çıkan ve 69 dakika sahada kalan Abdulkadir Parmak yerini İlhan Parlak’a bıraktı.

- Mario Gavranovic 10. golünü attı

Mario Gavranovic, Kayserispor'un sahasında oynadığı ve 3-2 kaybettiği Konyaspor maçında da golünü attı.

Müsabakanın 14.dakikasında Onur Bulut'un pasını gole çeviren Mario Gavranovic ligde 10. golünü atmış oldu. İsviçreli forvet, bu sezon Alanyaspor, Karagümrük, Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor, Sivasspor (2), Kasımpaşa, Giresunspor, Trabzonspor maçının ardından Konyaspor maçında da golünü attı.

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Mario Gavranoavic, Konyaspor’a attığı gol sonrası Senegalli oyuncu Mame Baba Thiam ile gol sayısını eşitledi. Mario Gavranovic, Trabzonspor maçında sarı kırmızılı kulübün 1000. golünü atan isim olarak tarihe geçmişti.