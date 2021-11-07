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Kayserispor'da Hikmet Karaman'dan penaltı tepkisi! "Mete Kalkavan..."

#Kayserispor#Hikmet Karaman#Fenerbahçe
Kayserisporda Hikmet Karamandan penaltı tepkisi Mete Kalkavan...

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 2-2 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Fenrebahçe'nin son dakikalarda Berisha ile kazandığı penaltı kararını eleştiren Hikmet Karaman, "Son dakikadaki pozisyon penaltıysa Süper Lig'de her hafta 20 tane penaltı çalmaları lazım. Fenerbahçe, Türkiye'nin en önemli takımı. Aynı dakikada penaltı bizim lehimize olsa Mete Kalkavan, Cüneyt Çakır'ı VAR'a çağırır mıydı?" dedi.

"ANTRENÖRLERE KİLİT VURMAKTIR"

Yabancı oyuncu kuralına da değinen Karaman, "Üç oyuncu Türk kararı, antrenörlere kilit vurmaktır. Oyuncuyu çıkaracağım ama o bölgede Türk oyuncu yok. Değişiklik yapmak için iki oyuncu çıkarmam lazım. Bütün meslektaşlarım bu konuda fikir belirtmeli. Pozisyon için iyi yabancım var ama sokamıyorum." diye konuştu.

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#Kayserispor#Hikmet Karaman#Fenerbahçe

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