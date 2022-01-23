Kayserispor'da Hikmet Karaman'dan eleştiri! 'Büyük hatalar yaptık'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Galatasaray taraftarı Trabzonspor maçı sonrası isyan bayrağını çekti Çevik kuvvet devreye girdi ve...Galatasaray taraftarı Trabzonspor maçı sonrası isyan bayrağını çekti! Çevik kuvvet devreye girdi ve...#Galatasaray
Galatasaray-Trabzonspor maçında büyük tartışma Benzer pozisyonlar, 2 farklı karar ve taraftarlardan tepki...Galatasaray-Trabzonspor maçında büyük tartışma! Benzer pozisyonlar, 2 farklı karar ve taraftarlardan tepki...#Galatasaray
Tablo geldi... Bakan Koca uyarıları peş peşe sıraladıTablo geldi... Bakan Koca uyarıları peş peşe sıraladı#Koronavirüs
Trabzonspor, Galatasarayı son dakikalarda devirdiTrabzonspor, Galatasaray'ı son dakikalarda devirdi! #Galatasaray
KKTC’de oy sayım işlemi başladı İlk sonuçlar geldi...KKTC’de oy sayım işlemi başladı! İlk sonuçlar geldi...#KKTC
Galatasaray için tehlike çanları çalıyor Düşme hattına yaklaştıGalatasaray için tehlike çanları çalıyor! Düşme hattına yaklaştı#Galatasaray
Ermenistanda deprem... İstifa ettiErmenistan'da deprem... İstifa etti#Ermenistan
Karayolları kapalı yolları duyurdu Bolu Dağı geçişi tüm araçlara kapatıldıKarayolları kapalı yolları duyurdu! Bolu Dağı geçişi tüm araçlara kapatıldı#Anadolu Otoyolu
3 kişinin öldüğü otobüs kazasında yürek yakan an: Aşkım, ne olur ses ver3 kişinin öldüğü otobüs kazasında yürek yakan an: 'Aşkım, ne olur ses ver'#Kuzey Çevre Otoyolu
İntihar denmişti Annesi korkunç gerçeği itiraf ettiİntihar denmişti! Annesi korkunç gerçeği itiraf etti#İntihar
İrem Dericinin kar çilesi Yolda kaldı, konser iptal oldu... Psikolojim bozulduİrem Derici'nin kar çilesi! Yolda kaldı, konser iptal oldu... 'Psikolojim bozuldu'#İrem Derici
Meteorolojiden İstanbul için yeni uyarı geldiMeteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi#İstanbul
Cem Bölükbaşı ile Salih Yoluç çarpıştı Korkutan kaza sonrası sporcularımızın durumu iyiCem Bölükbaşı ile Salih Yoluç çarpıştı! Korkutan kaza sonrası sporcularımızın durumu iyi#Cem Bölükbaşı
G.Sarayın efsane başkanına son görev Burak Elmas, Fatih Terim ve Ali Koç...G.Saray'ın efsane başkanına son görev! Burak Elmas, Fatih Terim ve Ali Koç...#Selahattin Beyazıt
Kaç derece ateş yüksek Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi miKaç derece ateş yüksek? Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi mi?#Covid-19
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Kayserispor'da Hikmet Karaman'dan eleştiri! 'Büyük hatalar yaptık'

#Hikmet Karaman#Ümit Şengül#Kayserispor
Kayserisporda Hikmet Karamandan eleştiri Büyük hatalar yaptık

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, milli takım arasını iyi değerlendirerek galibiyet serisine devam edeceklerini söyledi.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa karşısında basit goller yediklerini ifade eden Karaman, “Çok iyi pozisyonlar oluşturarak iyi kombinasyon ile golü bulduk. Ondan sonra bazen şanssız gol yiyebiliriz ama öyle bir pozisyon ki çıkarabileceğimiz topu gol olarak aldık. 1-1’den sonra da yediğimiz 2. gol olabilir. İçeri 2-1 ile girdik. İkinci yarının başında 2 net pozisyonumuz var. Maç 2-2'ye gelmesi gerekirken Mustafa’nın burnunun kırılması büyük şanssızlık. 10 kişiyken 3. golü yedik. Gol atmamız gerekirken 10 kişi kalıyoruz ve 3-1 oluyor ondan sonra arkada boşluklar veriyorsunuz. Buna rağmen 4-5 tane pozisyonda vuruşları iyi yapabilsek golü bulabilirdik" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Kasımpaşa’nın hızlı hücum yapabilen bir ekip olduğuna dikkat çeken Hikmet Karaman, “Kasımpaşa’nın rakipten kaptığı toplarla çok hızlı hücuma geçtiğini biliyoruz. Hızlı bir takım. Büyük hatalar yaptık, hatalar sonucu istemediğimiz goller yedik. Bertolacci’nin katkı yapacağını gördük. Tam hazır olduğunda bize çok iyi katkı yapacak. Milli takım arasını iyi değerlendirip galibiyet serisine devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ÜMİT ŞENGÜL: LİGİ ORTA SIRALARDA BİTİRMEK İSTİYORUZ

Alt sıralardan kurtulabilmek için önemli bir müsabaka olduğunu belirten Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, “Alt sıralardan kurtulabilmek adına kazanmamız gereken bir maçtı. Çok şükür 5. galibiyetimizi aldık. Kupayı da sayarsak 6. galibiyetimiz. Kasımpaşa tarihinde bir ilk. Bir ilki başardık. Bu oyuncu grubu her türlü övgüyü hak ediyor. İnanılmaz özveriyle oynuyorlar. Son 5 haftaya baktığımızda her maç 120 km koşuyorlar. İnanılmaz tempo yakaladılar. Bunun neticesinde kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte oynayacağımız maçları kazanıp ligi orta sıralarda bitirmek için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hikmet Karaman#Ümit Şengül#Kayserispor

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe