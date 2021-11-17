Kayserispor'da Hikmet Karaman'a güven tam

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbul kıpkırmızı Bakan Kocadan kritik uyarı... İşte ilçe ilçe son durumİstanbul kıpkırmızı! Bakan Koca'dan kritik uyarı... İşte ilçe ilçe son durum#Koronavirüs
Milli takımın kaderini belirledi Herkes golcüleri konuşurken... O bir süperstar dedi ve...Milli takımın kaderini belirledi! Herkes golcüleri konuşurken... "O bir süperstar" dedi ve...#A Milli Takım
Milyonluk balık Gölümüze nasıl geldi İki ihtimal var...Milyonluk balık! Gölümüze nasıl geldi? İki ihtimal var...#Su Ürünleri
Bakan Muş açıkladı: Türkiye ekonomisi rekor büyüme kaydettiBakan Muş açıkladı: Türkiye ekonomisi rekor büyüme kaydetti#Mehmet Muş
Samuray kılıçlı saldırganın annesinden açıklama: İstifa ediyorumSamuray kılıçlı saldırganın annesinden açıklama: İstifa ediyorum#Başak Cengiz
Markalar kampanyaları açıkladı Otomobil sahipleri dikkat... 835 TL cezası varMarkalar kampanyaları açıkladı! Otomobil sahipleri dikkat... 835 TL cezası var#Zorunlu Kış Lastiği
Türkiye tarihinin en büyük kokain operasyonuydu... Bakın arkasından kim çıktıTürkiye tarihinin en büyük kokain operasyonuydu... Bakın arkasından kim çıktı#Muz Kolileri
Sınırda şiddetli çatışmalar...Azerbaycan duyurdu: 7 askerimiz şehit olduSınırda şiddetli çatışmalar...Azerbaycan duyurdu: 7 askerimiz şehit oldu#Azerbaycan
Tüm ev sahiplerini ilgilendiriyor... Resmi Gazetede yayımlandıTüm ev sahiplerini ilgilendiriyor... Resmi Gazete'de yayımlandı!#DASK
Hazal Kaya sette, Ali Atay ile oğlu Fikret Ali alışverişteHazal Kaya sette, Ali Atay ile oğlu Fikret Ali alışverişte#Burcu Esmersoy
Ordu oteli bastı, Samatta rehin tutuldu Saniye saniye o anlar, hayatının şoku...Ordu oteli bastı, Samatta rehin tutuldu! Saniye saniye o anlar, hayatının şoku...#Mbawana Samatta
En yetkili isim konuştu: İşte salgının bitiş tarihiEn yetkili isim konuştu: İşte salgının bitiş tarihi!#Koronavirüs
Takıp takıştırıp plaja gitti: Gözyaşları kuruduTakıp takıştırıp plaja gitti: Gözyaşları kurudu! #Bella Hadid
Usta oyuncudan sert tepki: Bana nankörlük ettiUsta oyuncudan sert tepki: Bana nankörlük etti!#Ali Erkazan
O iddialar Eda Eceyi çıldırttıO iddialar Eda Ece'yi çıldırttı!#Eda Ece
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Kayserispor'da Hikmet Karaman'a güven tam

#Kayserispor#Hikmet Karaman#Ali Çamlı
Kayserisporda Hikmet Karamana güven tam

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un asbaşkanı Ali Çamlı, teknik direktör Hikmet Karaman'a güvendiklerini ve başarının çok yakın olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Çamlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hikmet Karaman ve ekibiyle daha önce de çalıştığını anımsattı.

Deneyimli teknik adamın futbol camiasında kendisini kanıtlamış biri olduğunu vurgulayan Çamlı, "Hikmet hocanın futbol bilgisine çok güveniyorum. Bu iş bir motivasyon işi. Bizim de bu motivasyonu yakaladığımızı düşünüyorum." dedi.

Çamlı, Karaman ve yönetim hakkında yapılan eleştirileri de anlayışla karşıladıklarını ancak olumlu eleştirilerin takıma katkı sağlayacağını kaydetti.

Yapıcı eleştirinin önemine değinen Çamlı, "Biz, eleştirilerden de bir şeyler alıp, Kayserispor'u artık küme düşme hattından uzak tutmak için en iyi yere taşımaya çalışıyoruz. Teknik heyetin de yönetim olarak bizim de ortak düşüncemiz bu. Bütün gayretimiz, çabamız bunun için. Ama şundan emin olun ki bu takım çok iyi olacak. Bu takım çok iyi şeyler başaracak." ifadelerini kullandı.

Çamlı, Kayserispor'da daha önceki dönemlerde de görev yaptığını ve bu dönemde Türkiye Kupası ve UEFA İntertoto Kupası kazandıklarını hatırlattı.

Haberin Devamı

Kayserisporda Hikmet Karamana güven tam


- "Biz başarılı olacağız, başka hiçbir düşüncemiz yok"

Kayserispor'un yeniden eski günlerine döneceğini vurgulayan Çamlı, "Önümüzdeki yıllarda bu başarılara yeniden dönüş yapmak için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Olumlu eleştirileri her zaman yapın ama destek istiyoruz. Bu iş severek, destek vererek büyür. Bir küçük çocuğu ne kadar sever okşarsanız, o çocuk o kadar güzel ve zevkli büyür. Kayserispor'u da küçük bir çocuk olarak düşünün. Bu işler 'hadi' deyince olmuyor. Başarı yönetimiyle, teknik ekibiyle, futbolcularıyla bir bütün halinde geliyor. Biz bu bütünleşmeyi kulüp içerisinde sağladığımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Kayserispor'un oyun anlamında iyi bir hava yakaladığına da dikkati çeken Çamlı, şunları kaydetti:

"Şu an Kayserispor'da sevgi, saygı ve birliktelik hakim. Zaten bir spor kulübünde bunları sağlarsanız başarı kendiliğinden gelir. Şu an da negatif bir nokta yok. Zaten ekonomik anlamda başkanımız 2 yıldır elinden geleni yapıyor. Bu işin en zor boyutunu başkanımız üstlendi. Bundan sonra takıma ve diğer yönetici arkadaşlara düşen bunu tamamlamak. Başarı zaten gözüküyor, başarı gelecek. Ben buna inanıyorum. Siz de inanın, taraftarımızda inansın. Biz başarılı olacağız, başka hiç bir düşüncemiz yok. Mutlaka başarılı olacağız."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Haberin Devamı

Ezeli rekabette Fenerbahçe ve Galatasaray 394. kez karşı karşıya gelecek...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayserispor#Hikmet Karaman#Ali Çamlı

BAKMADAN GEÇME!

Ve Bill Gates harekete geçti... İşte dünyayı kurtaracak proje

Ve Bill Gates harekete geçti... İşte 'dünyayı kurtaracak' proje!

#Bill Gates
Birçok kişi bu detayı bilmiyor... 2 aylık birden alabilirsiniz

Birçok kişi bu detayı bilmiyor... 2 aylık birden alabilirsiniz

#Prim
Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıklamıştı... Kovid-19 aşısında yeni dönem

Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıklamıştı... Kovid-19 aşısında yeni dönem!

#Kovid Aşısı