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Kayserispor'da hedef ilk iç saha galibiyeti! Rakip Fenerbahçe...

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#Kayserispor#Süper Lig#FENERBAHÇE
Kayserisporda hedef ilk iç saha galibiyeti Rakip Fenerbahçe...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 10:49

Trendyol Süper Lig'de bu sezon iç sahada kazanamayan Kayserispor, ilk galibiyetini Fenerbahçe maçında almak istiyor.

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Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Geride kalan 5 iç saha maçında 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, taraftarının da desteğiyle Fenerbahçe karşısında kazanan 3 puan almak istiyor.

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Kayserispor Teknik direktörü Sinan Kaloğlu ile evinde çıktığı 2 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Kaloğlu, Fenerbahçe maçında taraftar desteğini görmek istediklerini ifade ederek, galip gelen taraf olacaklarını ve ligdeki çıkışlarını sürdüreceklerine inandıklarını söyledi.

Kayserispor ile 23 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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#Kayserispor#Süper Lig#FENERBAHÇE

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