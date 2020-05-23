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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.05.2020 - 17:54,Son Güncelleme:

Kayserispor'da hazırlıklar sürüyor

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Kayserispor'da hazırlıklar sürüyor
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Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanlarda, 3 gruba ayrılan futbolcular ayrı saatlerde çalıştı.

İdmanda, ısınma, istasyon ve koşunun ardından fitness çalışmaları yapıldı.

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