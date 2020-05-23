AA
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Kayserispor'da hazırlıklar sürüyor
Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanlarda, 3 gruba ayrılan futbolcular ayrı saatlerde çalıştı.
İdmanda, ısınma, istasyon ve koşunun ardından fitness çalışmaları yapıldı.
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