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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.11.2020 - 16:24 | Son Güncelleme:

Kayserispor'da Hatayspor hazırlıkları! Top kapma ve taktik çalışma...

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Kayserispor'da Hatayspor hazırlıkları! Top kapma ve taktik çalışma...
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Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, antrenörler Ömer Faruk Mahir ve Gökhan Ünal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idman, top kapma ve taktik çalışmalarının ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

 

Kayserisporda Hatayspor hazırlıkları Top kapma ve taktik çalışma...

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