Kayserispor'da Hatayspor hazırlıkları! Top kapma ve taktik çalışma...

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, antrenörler Ömer Faruk Mahir ve Gökhan Ünal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idman, top kapma ve taktik çalışmalarının ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

"Sanal Oyunlar" sadece Misli.com'da! Hemen oyna...