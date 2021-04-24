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GeriFutbol Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu'ndan çarpıcı itiraf: Beşiktaş'ın gücüne karşı koyamadık
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Futbol
Haber Giriş: 24.04.2021 - 23:44 | Son Güncelleme:

Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu'ndan çarpıcı itiraf: Beşiktaş'ın gücüne karşı koyamadık

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Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 yenilen Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, rakiplerinin gücüne, temposuna karşılık veremediklerini söyledi.

Süper Lig’in 37’nci haftasında Beşiktaş sahasında Hes Kablo Kayserispor’u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, en kötü ihtimalle 1 puan almaya geldiklerini belirtti.

Beşiktaş'ın gücüne karşılık veremediklerini belirten Hamzaoğlu, "1 ya da 3 puan alabilir miyiz diye düşünüyorduk. Ancak maalesef Beşiktaş’ın gücüne, temposuna karşılık veremedik. Mağlubiyetle ayrılıyoruz. Bizim için makas iyice daralıyor. Daha önce birçok maçta iyi oynamamıza rağmen kazanamadık. Oralarda kazansak kredimiz olabilirdi. Bütün kredilerimizi harcadık. Hafta ortasında Denizlispor maçımız var. Artık ne yapıp edip onu kazanmak istiyoruz. Son 5 final maçımız var. En az 2,3 galibiyet almak zorundayız. Öncelikle o maça odaklanıp, iyi bir şekilde geçirmek istiyoruz" diye konuştu.

"44 PUAN LİGDE TUTAR"

44 puanın kendilerini ligde tutup tutmayacağı sorulan Hamzaoğlu, "Tutar diye düşünüyorum, yeterli olabilir" dedi. Tecrübeli teknik adam hafta ortasında kadro dışı bırakılan Sapunaru’nun ise kendilerini olumsuz etkilemediğini söyledi.

Kayserisporda Hamza Hamzaoğlundan çarpıcı itiraf: Beşiktaşın gücüne karşı koyamadık

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