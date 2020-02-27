Kayserispor'da Göztepe mesaisi

Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

İstasyon ve top kapma çalışmaları ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.





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