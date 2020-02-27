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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.02.2020 - 16:35,Son Güncelleme:/

Kayserispor'da Göztepe mesaisi

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Kayserispor'da Göztepe mesaisi
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Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 24. haftasında 2 Mart Pazartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

İstasyon ve top kapma çalışmaları ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Kayserisporda Göztepe mesaisi

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