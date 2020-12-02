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GeriFutbol Kayserispor'da, Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 19:49 | Son Güncelleme:

Kayserispor'da, Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor

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Kayserispor'da, Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor
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Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirildi.

Futbolcuların düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas, alan ve taktiksel çalışmalar ile tamamlandı.

Kaleciler İsmail Çipe, Doğan Alemdar ve Abdulkadir Taşdan, kaleci antrenörü Ivko Gançev eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı ekip, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın devam edecek

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