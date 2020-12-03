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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 16:40 | Son Güncelleme:

Kayserispor'da Göztepe hazırlıkları! Top kapma ve pas çalışmaları...

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Kayserispor'da Göztepe hazırlıkları! Top kapma ve pas çalışmaları...
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Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.

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Sarı-kırmızılı ekip, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

 

Kayserisporda Göztepe hazırlıkları Top kapma ve pas çalışmaları...

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