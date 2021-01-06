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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.01.2021 - 17:21 | Son Güncelleme:

Kayserispor'da galibiyet sevinci! "Güzel günler bizi bekliyor..."

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Kayserispor'da galibiyet sevinci! "Güzel günler bizi bekliyor..."
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Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenerek 11 hafta aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Son olarak ligin 4. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenen Kayseri temsilcisi, bugün yine dış sahada Denizlispor'u aynı skorla mağlup etti.

Kulüp asbaşkanı ve basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anlamlı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Denizlispor 0 - 1 Kayserispor / Maçın özeti
Denizlispor 0 - 1 Kayserispor / Maçın özeti

Bu maçın Kayserispor için çok önemli olduğunu vurgulayan Tokgöz, "Maça çok iyi hazırlandık. Oyuncular maçın öneminin farkındalardı. İyi de bir mücadele vererek galibiyeti aldık. Bu galibiyeti haftalardır 3 puan bekleyen taraftarımıza armağan ediyoruz. Biz takımımıza güveniyoruz. Daha güzel günler bizi bekliyor." diye konuştu.

Kayserisporda galibiyet sevinci Güzel günler bizi bekliyor...

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