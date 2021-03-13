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GeriFutbol Kayserispor'da Galatasaray maçı sonrası hakem tepkisi! 'Adaletlerini buldular'
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Futbol
Haber Giriş: 13.03.2021 - 21:10 | Son Güncelleme:

Kayserispor'da Galatasaray maçı sonrası hakem tepkisi! 'Adaletlerini buldular'

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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı, Galatasaray maçı sonrasında açıklamalar yaptı.

TÜM TÜRKİYE GÖRDÜ

Mücadelenin hakem yönetimini eleştiren Berna Gözbaşı, "Adalet isteyenleri tüm Türkiye gördü, adaletlerini buldular" dedi.

BAŞKANIM DUYGUSAL YAKLAŞTI

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz ise "Halis Özkahya gördüğünü vermeye çalışan bir hakem olarak görüldü. Çıkmayan bir toptan verilen taç ve sonra yediğimiz bir gol var ama biz oynayamadık ve yenildik. Başkanım biraz duygusal yaklaştı ama doğrusu bu, gerçek bu" şeklinde konuştu.

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