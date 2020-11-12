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GeriFutbol Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.11.2020 - 18:42 | Son Güncelleme:

Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor

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Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor
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Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 9. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarının ardından yapılan dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek

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