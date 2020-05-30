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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.05.2020 - 21:51,Son Güncelleme:

Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi sürüyor

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Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi sürüyor
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Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından 12 Haziran'da Fenerbahçe maçı ile yeniden başlayacağı lig mücadelesi öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanında 3 gruba ayrılan futbolcular, ayrı saatlerde çalıştı.



Antrenmanda ısınma, istasyon ve koşu çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı. Kayserispor, hazırlıklarına yarın devam edecek. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.

Kayserisporda Fenerbahçe mesaisi sürüyor

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