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DHA
Haber Giriş: 29.05.2020 - 11:17,Son Güncelleme:

Kayserispor’da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

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Kayserispor’da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor
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Kayserispor, Süper Lig’in 27'nci haftasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Ligin 27’nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor antrenmanlarını kulüp tesislerinde sürdürdü.

Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kondisyon ve kuvvet çalışması yaptı.

Futbolcuların antrenmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kayserispor’da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

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