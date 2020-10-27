Kayserispor'da eski yönetici Mustafa Tokgöz'e yeni görev!

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, daha önce yönetim kurulunda görev alan Tokgöz'ün, Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı tarafından başkan başdanışmanlığı ve basın sözcülüğü görevine getirildiği belirtildi.

Açıklamada, Tokgöz'ün kulüpte gönüllülük esasına göre görev yapacağı ifade edildi.

Daha önce 14 ay boyunca Kayserispor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü olarak görev yapan Tokgöz, 11 Ağustos 2020'de yönetim kurulu üyeliğinden ve görevlerinden istifa etmişti.

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