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Kayserispor'da Erzurumspor hazırlıkları
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında 26 Eylül Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre tesislerdeki antrenman, teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi. İdmanda ısınma bölümünün ardından istasyon, pas ve şut çalışmaları yapıldı.
Kayserispor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
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