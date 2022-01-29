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Kayserispor'da Denis Alibec, Atromitos'a kiralandı

#Transfer#Denis Alibec#Kayserispor
Kayserisporda Denis Alibec, Atromitosa kiralandı

Kayserispor'un Rumen futbolcusu Denis Alibec, Yunanistan'a kiralık olarak verildi.

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Süper Lig takımlarından Kayserispor'un Rumen futbolcusu Denis Alibec, Romanya'dan sonra Yunanistan'a kiralandı.

Sezon başında Romanya'nın CFR Cluj takımına kiralanan Denis Alibec, devre arası transfer döneminde de Yunanistan'ın Atromitos takımına kiralandı.

Cluj teknik direktörü Dan Petrescu'nun ligin ikinci yarısında kadrosunda düşünmediği Denis Alibec, Yunanistan 1.lig takımlarından Atromitos'a kiralandı.

Kayserispor bu transferden kiralama ücreti almayacak. Alibec'in maaşı ise Yunanistan takımı tarafından ödenecek.

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#Transfer#Denis Alibec#Kayserispor

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