Kayserispor'da Campanharo iddialı! 'Fenerbahçe'yi yeneceğiz'

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31’inci haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Yukatel Kayserispor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular pas ve şut çalışması yaptı. Sakatlığı bulunan Bernard Mensah düz koşu yaptı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yukatel Kayserisporlu futbolcu Gustavo Campanharo, "Bizim için çok zor bir maç olacak. Kendi evimizde oynuyoruz. Puanlara ihtiyacımız var. Bildiğiniz gibi Süper Ligin sonuna doğru geliyoruz. Ligi rahat bir yerde bitirmek istiyorsak en kısa zamanda puan ya da puanlara ihtiyacımız var. Bu hafta içi çok iyi çalıştık" diye konuştu.



Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçına değinen Campanharo, "Çok önemli bir maçımız var. Karşımızdaki çok iyi bir rakip. Konsantre olmamız gerekiyor. Elimizden geleni yapıp puan ya da puanlar almak istiyoruz. Ligin sonuna doğru daha rahat konumla olma arzusundayız. Aklımızın bir yerinde Türkiye Kupası maçı var. Orada Fenerbahçe’yi elemiştik. Ama bu lig maçı olacak. Daha farklı ama seyircimizin desteği ile Fenerbahçe’yi yenebileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.