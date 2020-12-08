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GeriFutbol Kayserispor'da Campanharo, 3 hafta sahalardan uzak kalacak
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Haber Giriş: 08.12.2020 - 00:04 | Son Güncelleme:

Kayserispor'da Campanharo, 3 hafta sahalardan uzak kalacak

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Kayserispor'da Campanharo, 3 hafta sahalardan uzak kalacak
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Hes Kablo Kayserispor'da apandisit ameliyatı geçiren Gustavo Campanharo, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Gustavo Campanharo’nun karın ağrısı şikayeti üzerine yapılan incelemelerde akut apandisit tespit edilmiş olup laparoskopik apendektomi (kapali cerrahi) yöntemi ile tedavi edilmiştir." denildi.
Açıklamada, futbolcunun 3 hafta takımdan ayrı kalacağı belirtildi.

Kayserisporda Campanharo, 3 hafta sahalardan uzak kalacak

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