×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Kayserispor'da Burak Yılmaz sonrası Recep Uçar olmadı, rota Sinan Kaloğlu'na döndü! Kente davet edildi...

Güncelleme Tarihi:

#Kayserispor#Burak Yılmaz#Sinan Kaloğlu
Kayserisporda Burak Yılmaz sonrası Recep Uçar olmadı, rota Sinan Kaloğluna döndü Kente davet edildi...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 15:26

Teknik direktör Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası dün Recep Uçar ile görüşen ve istediği sonucu alamayan Kayserispor'un yöneticileri, bugün ise Sinan Kaloğlu'nu kente davet etti

Haberin Devamı

Teknik direktör Burak Yılmaz'ın görevini bırakmasının ardından arayışlarını sürdüren Bellona Kayserispor, Sinan Kaloğlu'nu kente davet etti.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, sarı-kırmızılı kulübün yöneticileri, dün ilk olarak Kayserispor'un eski teknik direktörü Recep Uçar ile görüşme gerçekleştirdi.

Gözden KaçmasınBeşiktaş - Frankfurt maçı öncesi endişeli sözler: Cehennem gibi olacak, Timo Werneri hatırlayınBeşiktaş - Frankfurt maçı öncesi endişeli sözler: Cehennem gibi olacak, Timo Werner'i hatırlayın!Haberi Görüntüle

Görüşmenin olumsuz sonuçlanmasının ardından arayışlarını sürdüren kulüp, bugün de Gençlerbirliği'nin eski çalıştırıcısı Sinan Kaloğlu'nu kente davet etti.

Kaloğlu ile görüşmelerin kulüp tesislerinde sürdüğü öğrenildi.

Teknik direktörlük kariyerine Altay'da altyapı sorumlusu olarak başlayan Kaloğlu, Altay'ı da yaklaşık bir yıl çalıştırdıktan sonra Gençlerbirliği'nin başına geçti.

Burada da bir yıl görev yapan Kaloğlu, 30 Haziran 2024'te görevinden ayrıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayserispor#Burak Yılmaz#Sinan Kaloğlu

BAKMADAN GEÇME!