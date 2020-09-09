MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKayserispor'da bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
GeriFutbol Kayserispor'da bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 09.09.2020 - 17:47 | Son Güncelleme:

Kayserispor'da bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayserispor'da bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, kulüpte çalışan bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

19
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzde bir personelde Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bugünkü antrenmanımız iptal edilmiş olup, takımımıza, teknik heyetimize ve kulüp personelimize bugün yeni bir Covid-19 testi yapılmıştır. Sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Hes Kablo Kayserispor ligin ilk haftasında pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek. 

Kayserisporda bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle