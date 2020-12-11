Kayserispor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yapılan Kovid-19 taramasında 1 futbolcumuzda sonuç pozitif çıkmıştır. TFF ve Sağlık

Bakanlığı'nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreci devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Daha önce testi pozitif çıkan 2 futbolcunun da yeni yapılan testinin negatife döndüğü kaydedildi