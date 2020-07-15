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DHA
Haber Giriş: 15.07.2020 - 15:00,Son Güncelleme:

Kayserispor'da Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

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Kayserispor'da Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
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Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, Pazar günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Ligin 33. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerindeki idmanın ilk kısmında futbolcular ısınma ve kondisyon çalışması yaptı. Futbolcular ardından çift kale maç oynadı. Hırvat teknik adam Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirilen çalışma yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Kayserisporda Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

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