MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKayserispor'da ayrılık! Cluj'a kiralandı
GeriFutbol Kayserispor'da ayrılık! Cluj'a kiralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 17.07.2021 - 17:15 | Son Güncelleme:

Kayserispor'da ayrılık! Cluj'a kiralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayserispor'da ayrılık! Cluj'a kiralandı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Rumen forvet Denis Alibec'i Cluj'a 1 yıllığına kiraladı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Rumen futbolcu Denis Alibec'i Romanya'nın Cluj takımına kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Denis Alibec için Romanya'nın CFR Cluj kulübüyle 1 yıllık kiralık sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'de geçen sezon 15 maçta 2 gol kaydeden 30 yaşındaki Alibec, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 karşılaşmada 1 gol sevinci yaşamıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi