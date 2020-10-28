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DHA
Haber Giriş: 28.10.2020 - 13:13 | Son Güncelleme:

Kayserispor'da Attamah ve Oğuzhan koronavirüsü yendi

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Kayserispor'da Attamah ve Oğuzhan koronavirüsü yendi
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Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'da koronavirüse yakalanan Joseph Attamah ve Oğuzhan Çapar hastalığı yendi.

Hes Kablo Kayserispor'da 2 hafta önce futbolcular koronavirüs testinden geçirildi. Sonuçları pozitif çıkan Joseph Attamah ve Oğuzhan Çapar evlerinde karantina altına alındı. 10 gün süren karantinanın ardından Attamah ve Oğuzhan koronavirüsü yendi. Yeniden koronavirüs testinden geçirilen futbolcuların sonuçları 2 kez negatif çıktı. Kayserisporlu iki futbolcu test sonuçlarının ardından yeniden takımla çalışmalara başladı.

Konuyla ilgili Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü ve Başkan Başdanışmanı Mustafa Tokgöz tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Güzel haber; oyuncularımız Joseph Attamah ve Oğuzhan Çapar'ın koronavirüs testlerinin sonucu ikinci kez negatif çıktı. Oğuzhan antrenmanda, Joseph düz koşuda" ifadelerine yer verildi.

Kayserisporda Attamah ve Oğuzhan koronavirüsü yendi

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