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Futbol
Haber Giriş: 16.09.2020 - 23:25 | Son Güncelleme:

Kayserispor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

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Kayserispor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
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Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de sezonun ikinci haftasında 19 Eylül Cumartesi günü Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmanda, ısınma bölümünün ardından istasyon, pas çalışmaları ve dar alanda çift kale maç yapıldı.

Kayserispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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