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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.09.2020 - 13:40 | Son Güncelleme:

Kayserispor'da Alanyaspor hazırlıkları sürüyor

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Kayserispor'da Alanyaspor hazırlıkları sürüyor
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Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de sezonun ikinci haftasında 19 Eylül Cumartesi günü Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
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Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda, ısınma bölümünün ardından istasyon ve pas çalışmaları yapıldı.

Kayserispor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

 

Kayserisporda Alanyaspor hazırlıkları sürüyor

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