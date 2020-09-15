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Kayserispor'da Alanyaspor hazırlıkları sürüyor
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de sezonun ikinci haftasında 19 Eylül Cumartesi günü Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmanda, ısınma bölümünün ardından istasyon ve pas çalışmaları yapıldı.
Kayserispor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
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