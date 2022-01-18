Kayserispor'da 4 imza bir arada

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Covid-19da sıcak gelişme... Bakan Koca çağrısını yinelediCovid-19'da sıcak gelişme... Bakan Koca çağrısını yineledi#Koronavirüs
Omicronu bilmişti... Yeni tehdidi açıkladıOmicron'u bilmişti... Yeni tehdidi açıkladı#Koronavirüs
Galatasarayda yeni dönem kapıda Luis Campos, Burak Yılmaz ve Fatih Terim üçgeni...Galatasaray'da yeni dönem kapıda! Luis Campos, Burak Yılmaz ve Fatih Terim üçgeni...#Galatasaray
Bilim Kurulu sonrası kritik açıklama... Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli olduBilim Kurulu sonrası kritik açıklama... Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli oldu#Koronavirüs
Erdoğan: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiyeye gelebilirErdoğan: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiye'ye gelebilir#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı | Olimpiyat Stadında ilk gol penaltıdan geldiCanlı | Olimpiyat Stadı'nda ilk gol penaltıdan geldi!#Vavacars Fatih Karagümrük-Beşiktaş Maçı
Bitcoini resmi para birimi yapmıştı... Osmanlı torunu Erdoğanla görüşecekBitcoin'i resmi para birimi yapmıştı... Osmanlı torunu Erdoğan'la görüşecek#El Salvador
Dikkat Açıklamalar peş peşe geldi: Çok sayıda kentte eğitime kar engeliDikkat! Açıklamalar peş peşe geldi: Çok sayıda kentte eğitime kar engeli#Kar Yağışı
Seçim barajı, HDPli Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacakSeçim barajı, HDP'li Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ahmet Çalık gözyaşlarıyla anıldı Konyada duygusal anlar...Ahmet Çalık gözyaşlarıyla anıldı! Konya'da duygusal anlar...#Ahmet Çalık
Onlarca araç birbirine girdi: Yaralılar var... Yol kapandıOnlarca araç birbirine girdi: Yaralılar var... Yol kapandı#Bolu
Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar Büyüme vurgusu...Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar! Büyüme vurgusu...#Ekonomi Koordinasyon Kurulu
Ayrılık iddialarına çarpıcı yorum Muslera olsam son kuruşu almadan gitmemAyrılık iddialarına çarpıcı yorum! "Muslera olsam son kuruşu almadan gitmem!"#Anders Behring Breivik
Hamile hemşireye saldıran 2 kişi tutuklandı Bakan Kocadan açıklamaHamile hemşireye saldıran 2 kişi tutuklandı! Bakan Koca'dan açıklama#Başakşehir
Ünlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyorÜnlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyor #Katy Perry
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Kayserispor'da 4 imza bir arada

#Transfer#Kayserispor#Anadolu Kulüpleri
Kayserisporda 4 imza bir arada

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, kadrosuna kattığı 4 futbolcu için imza töreni düzenledi.

Haberin Devamı

Kadir Has Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve yönetim kurlu üyeleri ile futbolcular katıldı. İmza töreninde konuşma yapan Gözbaşı, "2 senedir sancılı dönemler geçirdik. İnşallah bu sezon başarılarımızla söz ettirmek istiyoruz. Şuan ligi ilk 10 takım içerisinde bitirmek istiyoruz. 'Düşme' kelimesini kullanmak kulüpte yasak. Asıl hedefimiz gelecek sene. Bu sene oturmuş bir kadro oluşturup gelecek sene farklı hedeflerle ilerlemek istiyoruz" diye konuştu.

"KAYSERİSPOR'U FUTBOL ENDÜSTRİSİ İÇERİSİNDE KURUMSAL BİR KONUMA GETİRMEK İSYİYORUZ"

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı açıklamasının devamında, "Alt yapıdan gelişenlerle de güçlenmek istiyoruz. Hem Doğan Alemdar'ı hem Emre Demir'i Avrupa kulüplerine gönderdik. Nurettin Korkmaz'ı da Portekiz'de bir kulübe gönderip gelişmesini istiyoruz. Yukatel Kayserispor'u futbol endüstrisi içerisinde kurumsal bir konuma getirmek ve kendi gelirini kendi yaratan bir modele dönüştürmek istiyoruz. Takımımız 5 maçtır yenilmiyor. Teknik heyetimizi ve futbolcularımızı kutluyorum. Bugün aramıza katılan futbolcularımıza hoş geldiniz diyorum. Benim ve yönetimdeki arkadaşlarımız için zorlu bir dönem oldu. Transfer yasaklarıyla uğraşırken bu sporcu kardeşlerimizi buraya getirmek zorlu bir süreçti ama sonucu güzel oldu" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

BERTOLACCI: KENDİMİ SAHADA GÖSTERMEK İSTİYORUM

Kayserispor'un 2,5 senelik sözleşme imzaladığı İtalyan futbolcu Andrea Bertolacci, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Başkanımıza ve Kayserispor'a çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Kayserispor'un hedeflerine yardımcı olmak istiyorum. Az konuşmayı tercih ediyorum, kendimi sahada göstermek istiyorum" diye konuştu.

Sarı kırmızılı kulübün, Trabzonspor'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Abdulkadir Parmak ise "Bu transferde başkanıma ve Hikmet hocama teşekkür ederim. Beni istediklerini hissettirdiler. 6 ay buradayım elimden gelen katkıyı sağlamak istiyorum" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

MERT ÇETİN: HEDEFLERİMDEN HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMEDİM

Kayserispor'un İtalya takımı Hellas Verona'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Mert Çetin ise "Ahmet Çalık'ı kaybettik, burada olamadım çok üzgünüm. Umarım dün gece yaşanan depremde can kaybı yoktur. Kayseri'deyim, buraya gelmemde büyük rolü olan Berna başkan ve Hikmet hocaya teşekkür ederim. Bana güvendiler, ben de elimden geleni vermek istiyorum. Motive şekilde buraya geldim. Hedeflerim var, hedeflerimden hiçbir zaman vazgeçmedim. İtalya'da oynamadığım süreç oldu, farklı nedenler vardı. Şu an buradayım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım. Basın mensupları olarak buradasınız ama benim sahada konuşmam gerekiyor. Milli takım hakkında da konuşmak istiyorum. Milli takım benim için çok değerli. 6 ay süreçte buradayım. Kendimi kanıtlayıp tekrar milli takıma dönmek istiyorum. İnşallah da takımca başarılı olup hedeflerimize birer birer ulaşırız" dedi.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Kayserispor#Anadolu Kulüpleri

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19