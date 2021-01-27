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Futbol
İHA
Haber Giriş: 27.01.2021 - 17:53 | Son Güncelleme:

Kayserispor'da 3 kadro dışı! Manuel Fernandes, Kanga, Manzala...

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Kayserispor'da 3 kadro dışı! Manuel Fernandes, Kanga, Manzala...
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Hes Kablo Kayserispor kulübü, 3 yabancı futbolcuyu kadro dışı bıraktı.

Hes Kablo Kayserispor kulübü, kadroya takviye yapıp başarı çıtasını yükseltmek istiyor. Rumen teknik adam Petrescu nezaretinde çalışan sarı kırmızılı takım içerisinde artık Manuel Fernandes, Wilfried Kanga ve Harrison Manzala yer almayacak.

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen, ancak bir türlü istenilen verilin alınamadığı 3 futbolcu, artık takımla birlikte çalışmayacak. Teknik heyetin raporu doğrultusunda 3 yabancı oyuncu, takım içerisinde yer almayacak.

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Manzala, Kanga ve Fernandes takımdan ayrı çalışacak. Kendilerine belirlenen idman programına uyacak olan üç futbolcu, yardımcı antrenör eşliğinde çalışacak. Manuel Fernandes, Wilfried Kanga Ve Harrison Manzala, kendilerine kulüp bulmaları halinde de şehirden gidebilecek.

Kayserisporda 3 kadro dışı Manuel Fernandes, Kanga, Manzala...

Manuel Fernandes bu sezon sarı kırmızılı forma ile 11 lig maçında görev alırken 495 dakika sahada kaldı. Harrison Manzala ise 4 lig maçında sadece 123 dakikalık şans bulabildi. Kayserispor'un gol umudu olarak görülen ama kısa sürede futbol dünyasının ağır eleştirilerine maruz kalan Wilfried Kanga ise sarı kırmızılı forma ile 14 Süper Lig maçında 2 gol atarken 919 dakika forma giydi.

Kayserisporda 3 kadro dışı Manuel Fernandes, Kanga, Manzala...

 

Kayserisporda 3 kadro dışı Manuel Fernandes, Kanga, Manzala...

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