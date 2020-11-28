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Kayserispor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da 2 futbolcunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yapılan Kovid-19 taramasında 2 futbolcumuzda sonuç pozitif çıkmıştır. TFF ve Sağlık Bakanlığının ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.
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