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GeriFutbol Kayserispor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Haber Giriş: 28.11.2020 - 22:45 | Son Güncelleme:

Kayserispor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Kayserispor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da 2 futbolcunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yapılan Kovid-19 taramasında 2 futbolcumuzda sonuç pozitif çıkmıştır. TFF ve Sağlık Bakanlığının ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kayserisporda 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

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